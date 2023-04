...en compagnie de Philip Glass

Le problème est que je n’aurai jamais assez de temps pour écrire toute la musique que j’ai dans la tête!

Philip GLASS - Metamorphosis Three. Philip Glass. CBS 5099704557625.

Philip GLASS - The poet acts, extrait de la bande originale du film The Hours. Michael Riesman . Omm 012.

Steve REICH - Le deuxième mouvement de " Electric Counterpoint " pour guitare électrique. Pat Metheny. Elektra Nonesuch 0075597917628.

Philip GLASS - Train extrait de Einstein on the Beach . The Philip Glass Ensemble sous la direction de Paul Zukofsky . CBS 38875 .

Philip GLASS - Le troisième mouvement du Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 . Wendy Sutter & Orchestra of the Americas sous la direction de Dante Anzolini. Omm 012.

Philip GLASS - Etudes. Vikingur Olafsson. DG 002894796918 .

Ludwig van BEETHOVEN - Le troisième mouvement du Quatuor à cordes n°15 en la mineur opus 132. Artemis Quartet. Virgin 710208.

Philip GLASS - Songs and Poems for Solo Cello 1 à 4 . Wendy Sutter . Orange Moutain Music 0801837003727 .

Franz SCHUBERT - Les deuxième et troisième mouvements du Trio avec piano n°2 D 929 . Frank Braley, Renaud et Gautier Capuçon. Warner 6328450 .

Philip GLASS - Des extraits du Concerto pour violon et orchestre n°2 "The American four seasons". Gidon Kremer & Kremerata Baltica. DG 479481.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Valentine GOURDANGE