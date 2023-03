En compagnie de Luc Noël, découvrez cet été les plus beaux jardins des Pays-Bas

Le premier jour, vous embraquerez à Gembloux ou à Kraainem direction Den Hout pour la visite des jardins privés "de Verwondering". Une fois la visite terminée cap sur Rotterdam pour la visite de l’Arboretum de Trompenburg. Durant ce voyage de 6 jours, vous découvrirez des pépinières en barque à Boskoop, le jardin botanique et les jardins clos de Leiden. Utrecht et ses jardins privés. Les arboretums Belmonte et De Dreijen à Wageningen. Le jardin d’un couple d’artistes vous ouvrira ses portes à Tempelhof. Le voyage se terminera par une visite incontournable : les jardins d’Appeltern, le parc d’inspiration aux 180 jardins.