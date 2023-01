... en compagnie d'Edouard Lalo

Le 29 janvier à 10 h

A propos de la Symphonie espagnole d'Edouard Lalo, Piotr Tchaïkovsky écrit à Madame von Meck : " Il y a en elle beaucoup de fraîcheur, de légèreté, de rythme piquant et de belles mélodies remarquablement harmonisées. Elle a beaucoup de choses en commun avec d'autres œuvres que je connais de cette nouvelle école française à laquelle appartient Lalo. Il ne court pas après la profondeur mais il évite soigneusement la routine, recherche des formes nouvelles et prend plus soin de la beauté musicale que de l'observation des traditions établies comme le font les Allemands. Prenez connaissance de cette œuvre, chère amie, et vous en retirerez beaucoup de plaisir. "