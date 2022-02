En Colombie, un "chemin sonore" pour "voir" les oiseaux avec les oreilles.

Avec six autres aveugles qui se tiennent à une corde, Juan Gabriel, 39 ans, marche le long d'un sentier d'observation de 400 mètres dans la campagne proche de la ville de Cali (sud-ouest). Un guide audio leur apprend à reconnaître les sons des oiseaux qu'ils entendent en chemin.

"C'est une façon de voir les oiseaux avec nos oreilles (...) de les sentir", explique Juan Gabriel, qui a perdu la vue à cause d'un coup à la tête dans son enfance. "On apprend petit à petit parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espèces et beaucoup de sons différents", ajoute-t-il, après avoir effectué la promenade guidée pour la troisième fois.

Au premier tour, il n'a identifié aucun oiseau mais avec le temps, il a "appris" à distinguer les chants du colibri, du coq de bruyère, du tangara et de l'épervier.

"Il y a des oiseaux qui produisent de cinq à huit sons. Apprendre à les identifier, à développer ce sens est une tâche qui n'est pas facile", explique Stiven Santander, 29 ans, aveugle lui aussi, qui marche sur le chemin en suivant la corde.