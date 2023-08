En Colombie, la fête des fleurs a 60 ans : l'autre visage de Medellin

Mais cette parade n’est pas qu’un spectacle. C’est surtout un concours très sérieux qui, cette année, a vu s’affronter 500 participants dans 5 catégories différentes. Le jury évalue la créativité, la technique ou l’originalité du message.

"Je me suis efforcée de créer une fleur de lotus avec un colibri et un arc-en-ciel" explique Maria Carolina Atehortua, la gagnante de la catégorie "Emblématique". "Le message est : "vous décidez de la couleur de vos journées". Au-delà des revers et des problèmes dans nos vies, nous devons décider si nous restons ou avançons". La parade existe depuis plus de 60 ans. À travers les fleurs, elle vise à raconter les richesses naturelles, culturelles ou historiques de cette région de Colombie, mieux connue à l’international pour les épisodes de violence qui collent à la peau de Medellin.