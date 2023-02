En Colombie, l'ancien canyon des guérilleros révèle sa beauté.

Les touristes ont remplacé les guérilleros dans le canyon de Guape, merveille de la nature cachée dans le centre de la Colombie. Armes et caisses de munitions ont disparu au profit de grosses bouées multicolores.

Pendant des décennies, cet endroit reculé fut l'une des routes stratégique des FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie). Mais avec l'accord de paix de 2016 signé avec cette guérilla marxiste et le retour à la paix dans cette région du Meta, visiteurs colombiens et étrangers redécouvrent les eaux limpides de cette rivière dissimulée dans les méandres de falaises de plus de 35 mètres de hauteur.