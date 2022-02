En Colombie, 800 personnes vivent sur un mini bidonville flottant

Quelque 800 personnes vivent sur cet îlot d’à peine un hectare. Connue pour être l’une des îles les plus densément peuplées du monde, les habitants doivent faire face au changement climatique et au tourisme de masse.

De loin, le cadre est paradisiaque : eau turquoise, îles sauvages et hôtels de luxe. Au milieu de la mer des Caraïbes, Santa Cruz del Islote dénote. Un îlot artificiel fait de béton, de détritus et de coraux surgit de l’eau, entre deux îles de sables blanc dans l’archipel de San Bernardo. C’est ici que vivent les salariés des nombreux hôtels des îles voisines.

Depuis quelque temps, la vie a changé sur Islote. Avec le réchauffement climatique,la montée des eaux, les marées de plus en plus nombreuses inondent les maisons et laissent de nombreux déchets dans les salons, les rues. “Tu vois monter l’eau, tu dois tout mettre en hauteur. Puis quand le niveau est redescendu, tu dois mettre tous les déchets dans des sacs et réorganiser la maison.” déplore Angela Maria de Hoyo, habitante de l’île. Pour tenter de bloquer l’eau à l’entrée des maisons, les insulaires placent des blocs de béton, mais le parc national naturel du secteur les interdit. L’érosion vient s'ajouter aux inondations. Les maisons se fissurent et les Islenos tentent de rehausser les niveaux avec ce qu’ils ont sous la main : ciment, coquillages et coraux.