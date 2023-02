Aline Gérard nous livre ses bonnes recettes de plats mijotés végétariens. Pois chiches, caponatas, curry ou encore chili sin carne sont au menu de cette séquence gourmande !

On perd un peu l’habitude de préparer des plats mijotés en cocotte, d'autant plus quand ils sont purement végétariens. Aline ne cherche pas nécessairement à remplacer la viande par du tofu ou du quorn, mais plutôt à amener des légumineuses et des oléagineux, sources de protéines.