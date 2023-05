© En Chine, une "ville des seniors" face au défi du vieillissement.

L’augmentation du nombre de personnes âgées met aussi la pression sur le système d’assurance maladie et de retraites. En Chine, il est fréquent que les seniors, notamment ceux en mauvaise forme, emménagent chez leurs enfants. Des habitants de Rudong expliquent vouloir absolument se maintenir en forme afin d’éviter ce scénario. "Du moment qu’on est en bonne santé, nos enfants sont moins stressés", explique Wang Jianhua, 67 ans, en train de jouer au croquet. "Donc si on participe à ces activités, c’est pour nous mais c’est aussi pour eux."

Sur son vélo et en train de discuter avec un camarade de classe, Madame Ping, 74 ans, sort d’une université locale où elle vient étancher sa soif d’apprendre. "A cause de la Révolution culturelle, on n’est pas allés à l’école à l’époque", explique-t-elle au sujet de la période de troubles politiques entre 1966 et 1976, où de nombreux jeunes ont été envoyés à la campagne pour apprendre le mode de vie paysan. Elle prend désormais des cours de littérature et d’opéra chinois. "On s’amuse et en même temps, on apprend des choses", explique-t-elle. "On mène encore une vie pleine."