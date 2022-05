En Chine, rare grogne étudiante à Pékin contre les mesures anti-Covid

Des centaines d’étudiants de la prestigieuse Université de Pékin ont protesté contre un renforcement des mesures anti-Covid, un geste de défi inhabituel dans cet établissement ultra-sensible aux yeux du pouvoir chinois.

La capitale chinoise fait l’objet depuis début mai de strictes mesures anti-épidémiques, avec des tests de dépistage quasi quotidiens et de fortes incitations au travail à domicile. Restaurants et autres commerces non-essentiels sont fermés et de nombreuses résidences sont placées sous confinement.

Même si la métropole de plus de 20 millions d’habitants n’a enregistré qu’un millier de cas au cours des dernières semaines, le régime communiste reste attaché à sa politique du zéro Covid, présentée comme une réussite face aux millions de morts comptabilisés dans le reste du monde.

Des étudiants confinés dans leur dortoir

Mais plus de 300 étudiants, confinés dans leur dortoir depuis une semaine, ont manifesté dimanche soir à l’intérieur du campus de Wanliu, l’un des sites de la vaste Université de Pékin, ont indiqué plusieurs élèves qui ont requis l’anonymat par crainte de sanctions.

Sur des vidéos dont le contenu a été vérifié par l’AFP, on peut voir les étudiants répéter des slogans et conspuer un responsable universitaire.