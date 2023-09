En Chine, les récompenses aident à lutter contre les déchets plastiques

D'après les résultats de l'étude, la technique semble porter ses fruits puisqu'elle aurait permis d'augmenter la part des commandes sans couverts de 648%. Un bilan non négligeable lorsque l'on sait que l'entreprise Ele.me comptait plus de 753 millions d'utilisateurs en 2022. "Si ces mesures étaient appliquées à l'ensemble de la Chine, elles permettraient d'économiser plus de 21,75 milliards de couverts à usage unique par an, soit 3,26 millions de tonnes de déchets plastiques et 5,44 millions d'arbres, en raison des baguettes en bois", estime l'étude.

"Nos résultats montrent que de simples incitations peuvent faire une grande différence dans le changement de comportement des consommateurs et pourraient devenir un outil pour les décideurs politiques qui doivent faire face à l'immense défi des déchets plastiques", estime Guojun He, directeur de recherche à l'EPIC-China et auteur principal de l'étude dans un communiqué. "D'autres plateformes de livraison de nourriture, comme UberEats et DoorDash, pourraient essayer des astuces similaires pour réduire la consommation de couverts et les déchets plastiques à l'échelle mondiale", ajoute ce dernier.