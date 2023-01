En Chine, les mélomanes se ruent à Hong Kong pour assister à des concerts

Après presque trois ans de politique zéro Covid, la Chine s’ouvre petit à petit à la perspective de vivre avec le virus. Les habitants du pays pourront ainsi renouer avec leur "vie d’avant", notamment en matière de divertissements. Ils devront toutefois se rendre à Hongkong s’ils veulent assister à un concert.

Pékin a récemment annoncé la réouverture de la frontière intérieure qui sépare la région administrative spéciale de Hong Kong du reste de la Chine, après trois ans de fermeture quasi totale en raison de la pandémie. Des visas seront de nouveau attribués aux Chinois continentaux souhaitant se rendre dans la cité-État, et ils n’auront plus à se soumettre à une quarantaine après leur entrée sur le territoire. Des nouvelles accueillies avec beaucoup d’enthousiasme par les mélomanes de l’Empire du Milieu.

Ils sont nombreux à prévoir de se rendre à Hong Kong afin d’assister à une représentation d’un de leurs artistes préférés. Les "Blinks" en tête. Certains fans chinois du "girls band" de k-pop Blackpink sont prêts à payer des prix exorbitants pour voir Jisoo, Jennie, Lisa et Rosé sur scène. Les quatre jeunes femmes sont actuellement en pleine tournée mondiale pour promouvoir leur deuxième album studio, Born Pink, et doivent se produire les 13, 14 et 15 janvier à Hong Kong.

Si ces concerts affichent complet depuis l’ouverture de la billetterie en novembre dernier, des revendeurs proposent des billets pour ces trois dates sur Internet. Leurs prix ont toutefois drastiquement augmenté depuis l’annonce de la réouverture de la Chine au monde entier. Une place au treizième rang pour l’une des représentations de Blackpink a même été revendue au prix record de 25.000 dollars hongkongais (3000 euros), selon The South China Morning Post. Elle valait initialement 2999 dollars (environ 360 euros).