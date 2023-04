En Chine, les copistes délaissent Van Gogh pour peindre une œuvre plus personnelle

Après des années à faire des copies de chefs-d’œuvre, Zhao Xiaoyong a rassemblé ses économies pour aller visiter le musée Van Gogh à Amsterdam et l’asile Saint-Paul de Mausole, à Saint-Rémy de Provence (sud de la France), où l’artiste a peint "La nuit étoilée".

"J’ai senti que je pouvais enfin entrer dans son monde au lieu de juste copier ses coups de pinceau", témoigne M. Zhao.

J’ai réalisé que je devais sortir de l’ombre de Van Gogh et donner vie à mes pensées

Désormais, s’il utilise le style du célèbre maître, c’est pour raconter la vie du village : sur l’une de ses toiles, il apparaît en train de porter un autoportrait de Van Gogh, dans un atelier où d’autres artistes sont assoupis.

Depuis la levée des restrictions anti-Covid fin 2022, la Chine semble revenue à la normale, et dans les rues de Dafen, les touristes sont de retour, en quête d’un tableau à bon prix.

Dans une ruelle, on peut ainsi dégoter une copie de "La vierge à l’enfant" de Duccio pour… 50 yuans, soit 6,70 euros. Il ne s’agit pas d’un tableau peint par un artiste local – normalement vendu 30 yuans plus cher -, mais d’une impression à laquelle on ajoute une dernière touche.

"On donne quelques coups de pinceaux sur l’image imprimée pour qu’elle ressemble à une vraie peinture", explique un artiste, sous couvert d’anonymat.

Succès garanti : "les acheteurs pensent que le fond imprimé est peint à l’aquarelle". De quoi décourager encore plus les artistes locaux de peindre entièrement des répliques de tableaux.