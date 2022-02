En Chine, le drame des Ouïghours. Une enquête à voir dans Doc Shot

Pékin tient d’une main de fer cette région qui n’a plus d’autonome que le nom. Une politique résumée par cette consigne donnée par Xi Jinping lors d’un discours classé top secret de 2014 face à des officiels chinois : engager une "lutte totale contre le terrorisme, l'infiltration et le séparatisme" en utilisant "tous les outils de la dictature", et en ne montrant "absolument aucune pitié". En prétextant la lutte contre le radicalisme islamiste et la pauvreté, le Parti communiste chinois a construit en secret 1 400 camps d’internement et entrepris d’éradiquer la culture ouïghoure et toute son intelligentsia. Il a fallu de longues années pour que la communauté internationale commence à s’en préoccuper mais Pékin persiste et signe tout en maquillant la réalité, prétendant simplement offrir à la population ouïghoure des formations pour lutter contre la pauvreté. Quelles sont les raisons de cet acharnement que beaucoup veulent croire limité à la Chine alors qu’il engage l’avenir de la démocratie et de la liberté dans le monde. ? En quoi le passé éclaire-t-il le présent ?