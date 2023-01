En Chine, la médecine traditionnelle en renfort face au Covid

La médecine occidentale reste largement privilégiée par la population et les hôpitaux.

Mais les autorités sanitaires et des experts médicaux invités dans les médias assurent régulièrement que les deux médecines peuvent jouer "un rôle complémentaire" contre fièvre, douleurs articulaires, toux et maux de gorge.

Sur internet, de nombreux autodidactes partagent leurs recettes d'infusions, techniques de massage ou de pression de points d'acupuncture.

Acupuncteur de 68 ans, Li Wen se pique avec quelques aiguilles pour combattre son état grippal.

"Les médicaments chinois sont utiles pour affronter le virus, mais ne peuvent pas tuer le virus", précise-t-il.

Poires et poireau

Contre la toux, Danni, Pékinoise de 39 ans, prend elle du Pei Pa Koa, un sirop à base d'extraits de plantes.

"Pas parce que je ne trouve pas de médicaments occidentaux", que les Chinois peinent parfois à se procurer depuis l'explosion des cas de Covid-19, "mais parce que c'est efficace et apaisant", déclare-t-elle.

"Je me prépare aussi une soupe de poires et de l'eau chaude avec du citron, pour soulager la gorge et pour l'apport en vitamine C."

Pékinois de 70 ans, Cai Yongmao utilise deux médicaments chinois aux propriétés anti-inflammatoires.

"Je me fais aussi un bouillon poireau-ail-gingembre pour soulager mon mal de gorge", dit-il.

"Cela fait des décennies que j'utilise les plantes pour soigner rhume, toux, maladies respiratoires... Pourquoi? Parce que je suis satisfait des résultats et que les médias vantent souvent leurs bienfaits."

Mais beaucoup ne sont guère convaincus.

"Nous les jeunes, on connaît peu la médecine traditionnelle. On privilégie les médicaments occidentaux parce qu'ils ont des résultats immédiats", juge Grace Hsia, réalisatrice de 30 ans.

"Contre la fièvre, j'ai pris du paracétamol et l'effet était très rapide", abonde Li Na, Pékinoise de 36 ans. "Les médicaments chinois, c'est inefficace. Les gens en prennent plus pour se rassurer, pour se dire qu'ils prennent quelque chose."

Pour Lan Jirui, docteur en médecine chinoise à Pékin, les doutes entourant leur efficacité sont surtout dus à l'automédication.

"C'est la même logique que la médecine occidentale. Si le médicament est acheté sur prescription du médecin, il sera probablement efficace. S'il est acheté au hasard à la pharmacie, alors peut-être pas..."