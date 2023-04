En Chine, l'âge d'or est fini pour les promoteurs immobiliers.

Après une année noire, "le marché immobilier chinois montre des signes de stabilisation" depuis début 2023, selon l'agence de notation Fitch.

En mars, les principales villes en Chine ont connu une hausse sensible des prix de l'immobilier, d'après des chiffres publiés samedi dernier par le Bureau national des statistiques (BNS). Sur 70 villes qui composent l'indicateur officiel de référence, 64 étaient ainsi concernées (contre 55 en février et 36 en janvier)."Il s'agit d'un signal fort qui montre que la reprise tant attendue prend enfin racine", indique l'analyste Shehzad Qazi, du cabinet d'études China Beige Book.

"Un rebond est possible ces prochains mois mais à long terme (l'année prochaine ou la suivante), -je n'en vois pas davantage", tempère John Lam, qui suit pour la banque UBS le marché immobilier chinois. Et d'ajouter : "La population chinoise a commencé à baisser en 2022", une tendance amenée à se poursuivre et qui pèsera inévitablement sur la demande en biens immobiliers.