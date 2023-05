En Chine, des femmes DJ veulent casser les codes de la nuit

Éloïse Fan se souvient quant à elle de regards et remarques parfois misogynes lorsqu’elle et ses amies ont fait leurs premières armes en tant que DJ dans certaines boîtes.

"Les hommes DJ ont le droit de mettre un T-shirt, un sweat et un short. Mais (on attend) de leurs homologues féminines qu’elles mettent une grosse couche de maquillage, s’habillent de façon sexy et soient jolies", déplore-t-elle.

"L’une des artistes de notre label m’a confié qu’on lui avait même déjà demandé une fois ses mensurations avant sa prestation de DJ."

Mais la faible représentation des femmes dans l’univers du mix tient également à des facteurs sociaux.

Pour les parents en Chine, il est acceptable qu’un garçon puisse être "un sale gosse, fasse des histoires et s’amuse", affirme Eloise Fan.

En revanche, une fille se doit d’être plus mature et de "prendre des décisions réfléchies", ce qui apparaît en contradiction avec l’image peu conventionnelle du monde de l’électro, souligne-t-elle.

"Scandal peut aider les femmes en Chine à se rendre compte que des musiciennes peuvent elles aussi réussir", estime Breezy, une juriste de 27 ans qui a participé à un album du label et se dit fière des objectifs féministes du projet.