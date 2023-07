En Chine, des critères d'embauche de plus en plus loufoques.

Ce phénomène est d’autant plus alarmant que le temps joue contre eux. Pour cause, de nombreux employeurs chinois refusent de recruter des salariés qui ont plus de 35 ans. Certaines offres d’emploi le mentionnent même de but en blanc d’après le New York Times.

Cette aversion pour les travailleurs d’âge moyen porte un nom dans l'Empire du Milieu : la "malédiction des 35 ans". Elle atteste de l’inégalité de traitement à laquelle sont confrontés les candidats à l’emploi dans un pays où les biais de discrimination à l’embauche revêtent différentes formes.

Pourtant, ils sont prohibés par la loi chinoise. Du moins s’ils sont liés à l’origine ethnique, le genre, les croyances religieuses, la situation de handicap ou le lieu d’origine (zone rurale/urbaine) du candidat.

L’âge, le signe astrologique, le nom de famille et les caractéristiques physiques n’en font pas partie, tout comme la plupart des critères de sélection étonnants, pour ne pas dire absurdes sur lesquels se basent les employeurs du pays lors des processus d’embauche.