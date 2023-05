Le fauteuil motorisé d’Elio pèse plus de 100 kilos et cela rend sa vie très difficile. Récemment, il s’est rendu à l’Imagix de Tournai. Malheureusement, il a été impossible pour lui d’accéder à la salle de projection : l’ascenseur était en panne et il sera réparé d’ici cinq à six semaines.

Un événement parmi d’autres pour Elio. Dans son quotidien, il vit trop souvent en termes de mobilité des situations très frustrantes et dangereuses lors de ses déplacements en ville, pour lui et ses parents.