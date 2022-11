En chair à Jemappes ou en plastique à Ligny, deux grandes batailles reconstituées à découvrir

Le travail d’orfèvre signé par le collectionneur et artiste Dominique Béthune est une aubaine pour le directeur du musée Benoît Histace " le but c’est de faire découvrir cette page d’histoire par d’autres moyens, plus ludique". Par la même occasion, les visiteurs découvrent les autres salles du musée, riches d’interactivité et d’objets, se ravit le directeur.

L’exposition est déjà un succès avec plus de 2000 visiteurs en une dizaine de jours et ce dimanche, c’est votre dernière chance d’y jeter un œil.