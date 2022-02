En cette période, les parents manquent-ils de congés ?

Nathalie, une auditrice de Dour, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Non et ça me fait bien rire. Les parents sont vite dépassés de nos jours, l’école n’est pas une garderie. Quand on fait des enfants, on assume. Un petit souci et c’est la fin du monde. Les parents ne sont pas prêts à élever leurs enfants eux-mêmes. Je vois autour de moi qu’à un moment, les parents se demandent pourquoi ils n’ont pas fait moins d’enfants. Ils ne se rendent pas compte de la difficulté d’avoir des enfants et la crise leur a fait ouvrir les yeux. J’ai fait le choix d’en avoir un et je sais pourquoi je l’ai fait. Personnellement, le télétravail se passe très bien."