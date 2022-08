En cette journée mondiale du lion, retrouvez deux versions de la Marche royale du lion de Saint-Saëns

En ce 10 août, nous célébrons la Journée mondiale des lions, journée durant laquelle il est important de rappeler la menace de déclin à laquelle fait face cette espèce. A cette occasion, nous vous proposons trois versions de la Marche Royale du Lion, pièce qui ouvre le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns.

Eh oui, si beaucoup de trentenaires qui ont grandi avec les dessins animés de Disney ne peuvent s’empêcher de fredonner l’intégrale des chansons du film Le Roi Lion lorsqu’on évoque "lion" et "musique" dans une conversation, d’autres mélomanes vous parlerons plutôt de La marche royale du Lion de Camille Saint-Saëns. Cette pièce pour piano et instruments à cordes ouvre l’une des œuvres les plus célèbres de Camille Saint-Saëns – une célébrité pas vraiment assumée d’ailleurs par le compositeur - Le Carnaval des animaux.

Quel animal était le plus légitime à ouvrir le bal de ce carnaval, si ce n’est le Roi des animaux ? Nous vous proposons deux versions de cette courte pièce, pour mettre à l’honneur ce beau et grand félin qui se trouve de plus en plus menacé.