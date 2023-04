En cette journée internationale de la danse, revivez les meilleurs moments de The Dancer

Pour la Grande Finale de "The Dancer", nos coachs et leurs finalistes ont mouillé leurs chemises pour mettre le feu au plateau avec une ouverture de très haut niveau sur le titre "The Greatest" de Sia ! Dans cette chorégraphie, nos coachs et nos candidats ont même fait intervenir les présentateurs Sara de Paduwa, Ivan et Héloise Blanchaert indispensables, eux aussi, au succès de cette première édition de "The Dancer" !