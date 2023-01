En cavale depuis 11 ans avec sa fille, Priscilla Majani a été condamnée en appel à de la prison ferme

L’avocate de Priscilla Majani, Me Sophie Benayoun, qui avait plaidé la relaxe, s’est déclarée "très déçue" par la décision de ce 4 janvier, et annoncé qu’elle allait former un pourvoi en cassation et chercher à obtenir une libération conditionnelle pour sa cliente.

La décision "démontre un aveuglement de la justice face aux violences faites aux enfants", a-t-elle dit à l’AFP. "Madame Majani a été relaxée du chef de dénonciation calomnieuse, ça veut bien dire qu’elle n’a pas menti, qu’elle a rapporté la parole de sa fille et que c’est une mère protectrice". Une affaire qui fait penser à celle de la chanteuse malienne Rokia Traoré.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Après l’arrestation de sa mère, Camille Chauvet, désormais âgée de 17 ans, a été placée dans une famille d’accueil en Suisse. Elle refuse tout contact avec son père et a porté plainte contre lui, en novembre 2022, pour des faits de violences psychologiques, physiques et sexuelles, infligées jusqu’à ses 5 ans selon la justice suisse.