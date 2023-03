En cas de sinistre, seriez-vous volontaire pour prêter main-forte aux services de secours ?

Les inondations de juillet 2021 sont encore dans toutes les mémoires. On le sait, d’autres crises sont à venir et le gouverneur de la Province, Gilles Mahieu a souhaité en tirer certaines leçons. Pour mieux anticiper et affronter ce type d’événement, il compte sur la mobilisation volontaire des citoyens. Deux types de profil vont être recherchés.