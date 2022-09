En cas d’orages, méfiez-vous des rafales de vent

Des tornades peuvent être associées à des orages. Elles ne sont pas rares en Belgique puisqu’on en dénombre en moyenne 4 ou 5 par an, mais ce ne sont pas elles qui entraînent le plus souvent des dégâts.

En effet, le plus souvent, les fortes bourrasques ne sont pas dues à des mouvements tourbillonnaires provoqués par un processus de succion allant du sol vers le nuage.

Au sein d’un nuage d’orage, les mouvements ascendants sont compensés par des courants descendants, plus froids et plus denses, heurtant la surface du sol et se propageant ensuite horizontalement assez loin à l’avant de l’orage. Si ce phénomène est peu étendu, on l’appellera microrafale descendante. Mais si cela se déroule à une échelle plus vaste, on nommera cela un front de rafales.

Ces bourrasques pourront allègrement dépasser les 100 ou 150 km/h avec en plus une chute rapide, mais temporaire de la température pouvant atteindre 10 °C. Les dégâts qu’elles entraînent peuvent être considérables.