En Californies, les abeilles sont considérées comme des poissons… mais c’est pour la bonne cause

Néanmoins, une ONG a profité d’une définition un peu trop large de cette loi, dans laquelle les poissons, y compris les invertébrés, sont repris. Comme les insectes pollinisateurs sont eux aussi invertébrés, ils peuvent entrer légalement sous la coupe de la protection des poissons. Une jolie passe d’arme qui oblige donc l’État de Californie à protéger abeilles et bourdons.

"Nous célébrons la décision selon laquelle les insectes et autres invertébrés peuvent bénéficier d’une protection. La décision de la Cour permet à la Californie de protéger certains de ses pollinisateurs les plus menacés, une mesure qui contribuera à la résilience des écosystèmes et des exploitations agricoles indigènes de l’État", a déclaré Sarina Jepsen, directrice des espèces menacées de la Xerces Society.

"Les abeilles et les autres pollinisateurs font partie intégrante d’écosystèmes sains et les services de pollinisation cruciaux qu’ils fournissent nous servent tous, ce qui rend cette décision exponentiellement plus conséquente", conclut Pamela Flick, directrice du programme californien Defenders of Wildlife.