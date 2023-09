En Californie, les séquoias millénaires peuvent-ils encore survivre sans l’humain ?

Les séquoias, ces trésors américains emblématiques de la Californie, ont-ils besoin d’aide pour se reproduire face aux feux de forêt aggravés par le changement climatique ? Le débat agite les scientifiques dans le "Golden State", à l’aube d’un programme de reforestation inédit.

Les plus vieux d’entre eux ont 3200 ans. En 2020 et 2021, des incendies gigantesques ont ravagé ces géants millénaires et peut-être changé pour toujours la nature des forêts de l’Etat. Jusqu’à 14.000 séquoias ont péri, soit potentiellement un cinquième de l’espèce à l’échelle mondiale. Jadis très répandus, on ne les trouve plus que sur une bande d’environ 350 kilomètres en Californie.

Pour réparer les dégâts, le service des parcs nationaux (NPS) compte donner un coup de main aux colosses, en replantant de jeunes séquoias cultivés en laboratoire.

"L’objectif est de rétablir suffisamment de séquoias au cours des premières années suivant les feux pour que nous ayons des arbres dans 60, 100 ou 400 ans", explique à l’AFP l’écologue Christy Brigham, en plein cœur de la Redwood Mountain Grove, dans le parc national de Kings Canyon.