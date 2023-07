En Californie, la pêche au saumon sabordée par la sécheresse.

Avec ses 40 millions d'habitants, l'Etat le plus peuplé du pays a aménagé ses rivières pour soutenir ses villes et son secteur agricole, essentiel pour nourrir les Etats-Unis. Entre barrages et canaux, les saumons ont perdu 80% des habitats nécessaires à leur ponte. La gestion de l'eau, largement dévolue aux agriculteurs du centre de la Californie, suscite désormais des crispations.