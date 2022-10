En Californie, l'océan avale la côte : voies ferrées, villas, plages...

Le long d'une des plus belles lignes de chemins de fer au monde, Steve Lang regarde les vagues se fracasser inlassablement sur les rochers et déborder sur les rails. Un triste spectacle causé par l'érosion et la disparition de la plage juste en-dessous.

"Tous les jours, je viens ici et ça me donne envie de pleurer", confie ce surfeur de 68 ans, aux premières loges depuis sa luxueuse maison avec vue sur l'océan à San Clemente.