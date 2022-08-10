Коротко | En bref

Хвиля спеки відновлюється в середу на південному заході з максимальною температурою, яка очікується до 40 градусів на місцевому рівні, але вона повинна закінчитися в неділю грозами, які очікуються по всій Франції. "3-й епізод спеки влітку 2022 року, який почався 31 липня на національному рівні та вплинув переважно на середземноморські регіони в останні дні, поширюється всередині, цього тижня на південний захід, піднімаючись вздовж узбережжя Атлантичного океану", попередила Météo-France у бюлетені у вівторок увечері.





У понеділок, 15 серпня, Музей трамваїв запрошує вас перетнути центр Брюсселя на трамваї, якому понад сто років.

Останніми місяцями на вулицях столиці ви могли бачити той чи інший громадський транспорт іншої епохи: трамваї Прекрасної епохи, автобуси старше 50 років тощо. Жодна помилка в просторово-часовому просторі не заслуговує на жаль, саме Музею трамвая ми завдячуємо цими, м’яко кажучи, ретро-появами.



У середу Китай пообіцяв не залишити жодних шансів, прихильникам незалежності Тайваню, підкресливши, що "застосування сили" для відвоювання острова розглядається як крайній засіб.

Це нове попередження надійшло після масштабних китайських військових навчань, проведених останніми днями навколо острова у відповідь на візит до Тайбею Ненсі Пелосі.

Перебування спікера Палати представників було розцінено Пекіном як провокація, оскільки Сполучені Штати пообіцяли не мати офіційних стосунків з територією острова, на яку претендує Китай.