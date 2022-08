Коротко | En bref

La canicule regagne du terrain mercredi dans le sud-ouest avec des températures maximales prévues jusqu’à 40 degrés localement, mais devrait prendre fin dimanche avec des orages attendus dans toute la France. "Le 3e épisode caniculaire de l’été 2022, qui a commencé le 31 juillet au niveau national, et a principalement concerné les régions méditerranéennes ces derniers jours, s’étend à partir de ce milieu de semaine sur le sud-ouest en remontant le long de la façade atlantique", a averti Météo-France dans un bulletin mardi soir.





Ce lundi 15 août, le Musée du Tram vous invite à traverser le centre de Bruxelles à bord d'un tram qui a plus d'un siècle. Ces derniers mois vous avez peut-être aperçu dans les rues de la capitale l'un ou l'autre transport en commun d'un autre âge : trams de la Belle époque, bus vieux de plus de 50 ans, etc. Aucune faille dans l'espace spatio-temporel n'est à déplorer, c’est au Musée du Tram que l'on doit ces apparitions pour le moins rétro.

La Chine a promis mercredi de ne laisser "aucune marge de manœuvre" aux partisans d’une indépendance de Taïwan, soulignant que "l’usage de la force" pour reconquérir l’île restait sur la table "en dernier recours". Ce nouvel avertissement intervient après de vastes exercices militaires chinois effectués ces derniers jours autour de l’île, en réplique à la visite à Taipei de la numéro trois américaine Nancy Pelosi. Le séjour de la présidente de la Chambre des représentants a été perçu par Pékin comme une provocation, les États-Unis s’étant engagés à n’avoir aucune relation officielle avec le territoire insulaire revendiqué par la Chine.