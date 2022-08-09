Коротко | En bref

Австралійська співачка та актриса Олівія Ньютон Джон померла минулої ночі у віці 73 років.

Вона найбільш відома своєю роллю Сенді в хіт-мюзиклі Grease, у міфічному дуеті з Джоном Траволтою... Вона також відома своїм хітом "Physical" у 1981 році... та музичним кліпом у режимі аеробіки.

Олівія Ньютон Джон померла від раку, з яким боролася 30 років.

Актриса мирно пішла з життя на своєму ранчо в Південній Каліфорнії сьогодні вранці в оточенні сім'ї.

В США.

Резиденцію Дональда Трампа у Флориді провели обшуки ФБР, американська федеральна поліція.

Про це пресі заявив сам екс-президент, заявивши, що став об’єктом політичних переслідувань.

Стурбовані кількома судовими справами, ми не знаємо, що поліція шукала в колишньому президенті.

Американська преса згадує про розслідування офіційних і секретних документів, вивезених Трампом, покидаючи Білий дім. Що суворо заборонено, всі повинні залишатися в Білому домі.

В Україні кількість убитих і поранених російських військових з початку вторгнення становитиме майже 80 тисяч.

Таку цифру назвав помічник держсекретаря з питань оборони США.

З українського боку, за даними українських військових, загинули 10 тис. військових, 30 тис. отримали поранення.

Пентагон вчора оголосив про нову хвилю військової допомоги Україні. Конверт на мільярд доларів.

Нарешті перший вантажний корабель із українським зерном досі не причалив.

Корабель, який вийшов з Одеси 1 серпня, залишається на місці в Середземному морі.

Ліванський покупець відмовився придбати близько 26 000 тонн кукурудзи.

Відправник шукає іншого клієнта на Близькому Сході.

У Бельгії заборонено розпалювати вогонь у провінції Намюр. Минулого тижня таке ж рішення прийняв Льєж.

У Фландрії, у Лісах, навіть заборонено палити.

Мета полягає в тому, щоб максимально обмежити ризик пожежі... в цей період історичної посухи, коли цього тижня стовпчик термометра знову підніметься.