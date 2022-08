Коротко | En bref

La chanteuse et actrice australienne Olivia Newton John est décédée hier soir à l'âge de 73 ans. On la connaît surtout pour son rôle de Sandy dans la comédie musicale à succès Grease, en duo mythique avec John Travolta... Elle est aussi connue pour son tube "Physical" en 1981.... et son clip en mode aérobic. Olivia Newton John a succombé à un cancer contre lequel elle se battait depuis 30 ans. La comédienne est décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée de sa famille.

Aux Etats-Unis.

La résidence de Donald Trump en Floride a été perquisitionnée par le FBI, la police fédérale américaine. C'est l'ex-président lui-même qui l'a annoncé à la presse, se disant la cible d'une persécution politique. Inquiété dans plusieurs dossiers judicaires, on ne sait pas ce que la police cherchait chez l'ancien président. La presse américaine évoque une enquête sur des documents officiels et secrets emporté par Trump à son départ de la maison blanche. Ce qui est strictement interdit, tout doit rester à la Maison Blanche.

En Ukraine, le nombre de soldats russes tué ou blessés depuis le début de l'invasion s'élèverait à près de 80.000. Ce chiffre a été avancé par le secrétaire d'état adjoint à la défense des Etats Unis. Côté ukrainien, 10.000 soldats seraient morts, 30.000 blessés selon une source militaire ukrainienne. Le Pentagone annonçait hier une nouvelle vague d'aide militaire à destination de l'Ukraine. Une enveloppe d'un milliard de dollars. Enfin, le premier cargo transportant des céréales ukrainiennes n'a toujours accosté. Le navire qui a quitté Odessa le premier août reste sur place en Méditerranée. L'acheteur libanais des quelques 26 000 tonnes de maïs s'est rétracté. L'expéditeur cherche un autre client au Moyen-Orient.

En Belgique, les feux sont désormais interdits en Province de Namur. Liège avait pris la même décision la semaine dernière. En Flandre, dans les Forêts il est même interdit de fumer. L'objectif est de limiter au maximum les risques d'incendies en cette période de sécheresse historique alors que le thermomètre va à nouveau grimper cette semaine.