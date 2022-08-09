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Ukraine - Україна

Коротко | En bref

red and white megaphone announcement.
il y a 1 heureTemps de lecture3 min
Par Anne-Françoise Moens

Австралійська співачка та актриса Олівія Ньютон Джон померла минулої ночі у віці 73 років.

Вона найбільш відома своєю роллю Сенді в хіт-мюзиклі Grease, у міфічному дуеті з Джоном Траволтою... Вона також відома своїм хітом "Physical" у 1981 році... та музичним кліпом у режимі аеробіки.

Олівія Ньютон Джон померла від раку, з яким боролася 30 років.

Актриса мирно пішла з життя на своєму ранчо в Південній Каліфорнії сьогодні вранці в оточенні сім'ї.

В США.

Резиденцію Дональда Трампа у Флориді провели обшуки ФБР, американська федеральна поліція.

Про це пресі заявив сам екс-президент, заявивши, що став об’єктом політичних переслідувань.

Стурбовані кількома судовими справами, ми не знаємо, що поліція шукала в колишньому президенті.

Американська преса згадує про розслідування офіційних і секретних документів, вивезених Трампом, покидаючи Білий дім. Що суворо заборонено, всі повинні залишатися в Білому домі.

 

В Україні кількість убитих і поранених російських військових з початку вторгнення становитиме майже 80 тисяч.

Таку цифру назвав помічник держсекретаря з питань оборони США.

З українського боку, за даними українських військових, загинули 10 тис. військових, 30 тис. отримали поранення.

Пентагон вчора оголосив про нову хвилю військової допомоги Україні. Конверт на мільярд доларів.

Нарешті перший вантажний корабель із українським зерном досі не причалив.

Корабель, який вийшов з Одеси 1 серпня, залишається на місці в Середземному морі.

Ліванський покупець відмовився придбати близько 26 000 тонн кукурудзи.

Відправник шукає іншого клієнта на Близькому Сході.

У Бельгії заборонено розпалювати вогонь у провінції Намюр. Минулого тижня таке ж рішення прийняв Льєж.

У Фландрії, у Лісах, навіть заборонено палити.

Мета полягає в тому, щоб максимально обмежити ризик пожежі... в цей період історичної посухи, коли цього тижня стовпчик термометра знову підніметься.

 

En bref

La chanteuse et actrice australienne Olivia Newton John est décédée hier soir à l'âge de 73 ans. On la connaît surtout pour son rôle de Sandy dans la comédie musicale à succès Grease, en duo mythique avec John Travolta... Elle est aussi connue pour son tube "Physical" en 1981.... et son clip en mode aérobic. Olivia Newton John a succombé à un cancer contre lequel elle se battait depuis 30 ans. La comédienne est décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée de sa famille.

Aux Etats-Unis.

La résidence de Donald Trump en Floride a été perquisitionnée par le FBI, la police fédérale américaine. C'est l'ex-président lui-même qui l'a annoncé à la presse, se disant la cible d'une persécution politique. Inquiété dans plusieurs dossiers judicaires, on ne sait pas ce que la police cherchait chez l'ancien président. La presse américaine évoque une enquête sur des documents officiels et secrets emporté par Trump à son départ de la maison blanche. Ce qui est strictement interdit, tout doit rester à la Maison Blanche.

En Ukraine, le nombre de soldats russes tué ou blessés depuis le début de l'invasion s'élèverait à près de 80.000. Ce chiffre a été avancé par le secrétaire d'état adjoint à la défense des Etats Unis. Côté ukrainien, 10.000 soldats seraient morts, 30.000 blessés selon une source militaire ukrainienne. Le Pentagone annonçait hier une nouvelle vague d'aide militaire à destination de l'Ukraine. Une enveloppe d'un milliard de dollars. Enfin, le premier cargo transportant des céréales ukrainiennes n'a toujours accosté. Le navire qui a quitté Odessa le premier août reste sur place en Méditerranée. L'acheteur libanais des quelques 26 000 tonnes de maïs s'est rétracté. L'expéditeur cherche un autre client au Moyen-Orient.

En Belgique, les feux sont désormais interdits en Province de Namur. Liège avait pris la même décision la semaine dernière. En Flandre, dans les Forêts il est même interdit de fumer. L'objectif est de limiter au maximum les risques d'incendies en cette période de sécheresse historique alors que le thermomètre va à nouveau grimper cette semaine.

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