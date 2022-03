En bout de course, changement de main, le passing dingue de l’ambidextre JJ Wolf

Jeffrey John Wolf a perdu son match contre Stefanos Tsitsipas à Masters 1000 de Miami mais il a épaté la planète tennis avec un passing totalement dingue. Et de sa mauvaise main !



Baladé pendant tout l’échange par la cadence du Grec, JJ sort un tour de son chapeau. En bout de course, le droitier utilise sa main… gauche pour décocher un fabuleux coup gagnant. De l’autre côté du filet, Tsitsipas ne peut qu’admirer ce coup magistral. Être ambidextre, ça peut servir.



Wolf, 167e au classement ATP, a tenu tête au vainqueur du Masters 2019 et finaliste de Roland Garros avant de s’incliner avec les honneurs en trois sets 6-4, 5-7, 6-1.