En Bosnie, les olives s'épanouissent à la faveur du changement climatique.

Sous un ciel radieux et dans la bonne humeur, la petite troupe peigne à l'aide de râteaux les branches qui ploient sous le poids de beaux fruits verts et violets. Quelques heures plus tard, ils seront transformés en huile dans un moulin du coin.

Pendant que le changement climatique fait des ravages ailleurs sur la planète, comme en Espagne (plus grand producteur mondial d'huile d'olives, dont les oliveraies ont subi cette année de graves dégâts), cette culture est en plein essor en Herzégovine, région méridionale du petit pays balkanique, grâce à la hausse des températures.

"Le climat a changé par ici. Les hivers ne sont plus extrêmes, les printemps non plus. Nous n'avons quasiment plus de gel", raconte Jure Susac, 68 ans, propriétaire à Cerno, près de Ljubuski, d'environ 200 arbres. La dernière neige remonte à février 2012. "Les oliviers ne risquent pas d'être gelés en hiver et de subir des dégâts."

Il projette de doubler le nombre d'arbres après une année particulièrement bonne, cinq tonnes récoltées et des rendements d'environ 16 litres d'huile pour 100 kilogrammes de fruits. Le vigneron est l'un des premiers de la région à avoir osé planter quelques oliviers, en 1989.