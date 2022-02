En Bosnie, l'homme devenu Viking après avoir regardé des séries

Dans sa vieille maison en pierre, le "premier Viking de Bosnie" s'exerce au lancer de haches au milieu des boucliers et des épées: Stipe Pleic est devenu "Ragnar Kavurson" après avoir beaucoup regardé la célèbre série sur les prouesses des guerriers nordiques.

Voici cinq ans, ce grand gaillard costaud et sympathique s'est mis à fabriquer des armes inspirées de celles prêtées aux pirates scandinaves qui ont lancé des raids sur une bonne partie de l'Europe entre les VIIIe et XI siècles.

Avec ses cheveux ramassés en tresse, sa barbe blanche fournie, sa tunique aux pièces de cuir et ses bracelets de guerrier, il a la tête de l'emploi.

Son atelier ressemble à un décor de film, avec son trône hérissé de haches aux accoudoirs recouverts de fourrures de renard. Des boucliers rouge sang et des drapeaux suédois et norvégien complètent le tableau, aux côtés de grandes affiches de Travis Fimmel et Katheryn Winnick, les interprètes dans la série de Ragnar et de sa femme Lagertha.

Dans le jardin, il y a même une réplique de drakkar, ces embarcations à fond plat capables de traverser les océans et dont il se sert parfois pour naviguer sur le Busko, le lac du coin.