En Bolivie, le "peuple de l'eau" disparaît avec le lac Poopo

Il ne reste désormais que sept familles à Punaca Tinta Maria, qui en abritait 84 avant que le lac ne s'assèche. Au dernier recensement, il y a bientôt 10 ans, il n'y avait plus à Punaca Tinta Maria et dans les deux villages proches de Llapallapani et Vilaneque qu'environ 600 membres du peuple Uru, une tribu dont on retrouve la trace sur des milliers d'années en Bolivie et au Pérou.

"Beaucoup vivaient ici avant mais ils sont partis, il n'y a plus de travail", explique Cristina Mauricio.

Certains sont partis travailler comme mineurs ou dans le bâtiment. D'autres ont tenté de se lancer dans la culture du quinoa mais vivant traditionnellement de l'eau, le peuple Uru ne possède quasiment pas de terre. Leurs villages sont entourés par ceux d'une autre tribu indigène, les Aimara, qui gardent jalousement les terres qu'ils occupent depuis longtemps, avec l'aval du gouvernement. L'Etat a annoncé un projet de redistribution de terres aux Urus mais selon la communauté, les terres qu'on lui propose sont infertiles et inutilisables.