Si le vélo en bois est à la mode, c’est surtout grâce au bambou. En plus d’être recyclable, le vélo en bambou résiste mieux aux chocs et absorbe mieux les vibrations que l’aluminium ou la fibre carbone. De plus, il est résistant aux UV et à l’eau.

S’il en existe de toute marque et de tous les pays, Bruxelles à aussi son créateur avec Cycad. Ici, on ne vend pas de vélo, mais on les propose en leasing afin d’encourager à la mobilité douce.