En Birmanie, l'état d'urgence est prolongé de six mois

L'armée au pouvoir a prolongé pour six mois supplémentaires l'état d'urgence en Birmanie, en vigueur depuis le coup d'Etat de février 2021, a indiqué lundi un média officiel.

Le chef de la junte Min Aung Hlaing, en place depuis le putsch, a demandé aux membres du gouvernement militaire "de le laisser en poste pour six mois de plus", jusqu'en février 2023, selon le Global New Light of Myanmar. Les onze membres du Conseil national de défense et de sécurité ont "soutenu sa proposition à l'unanimité", a rapporté le quotidien d'Etat.

Le coup d'Etat du 1er février 2021

La junte a proclamé l'état d'urgence, qui lui donne les pleins pouvoirs, dans la foulée du coup d'Etat du 1er février 2021 qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi.

L'armée a justifié son putsch en invoquant des fraudes massives lors des élections générales remportée par le parti pro-démocratie d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), en novembre 2020. Elle a aussi promis un nouveau suffrage sous un an.