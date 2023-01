En Birmanie, 112 Rohingyas condamnés à de la prison pour avoir voyagé sans autorisations

Les autorités birmanes ont condamné 112 Rohingyas, dont 12 enfants, à des peines allant de deux à cinq ans d'emprisonnement, pour avoir tenté de quitter le pays sans "aucun document légal", a indiqué mardi un journal d'État.

Un tribunal de Bogale (sud) a rendu son verdict vendredi, pour le groupe qui avait été arrêté fin décembre, alors qu'il tentait de rallier la Malaisie, a précisé le Global New Light of Myanmar, citant la police locale. Les enfants condamnés - cinq d'entre eux ont moins de 13 ans - ont été transférés dimanche dans un centre d'éducation pour mineurs près de la capitale commerciale Rangoun, a fait savoir le média officiel, sans donner plus de précisions.