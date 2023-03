En Belgique, "plus l'entreprise est grande, plus l'intelligence artificielle est présente", selon le Bureau du Plan

Les entreprises développent et utilisent davantage l’intelligence artificielle (IA) en Belgique que dans d’autres pays. Plus l’entreprise est grande, plus l’IA est présente. C’est ce qui ressort des données de l’OCDE datant de 2020 analysées par le Bureau fédéral du Plan.

Alors que 25% des grandes entreprises interrogées développent l’IA et 42% d’entre elles l’utilisent, du côté des plus petites entreprises, les pourcentages sont sensiblement plus faibles. Et pour cause : "les grandes entreprises réalisent plus d’économies d’échelle en raison, d’une part, des coûts fixes élevés liés à l’utilisation de l’IA et, d’autre part, des investissements supplémentaires dans les données, les logiciels et les spécialistes de l’IA que cette technologie implique", explique le Bureau fédéral du Plan.

Outre les branches intensives en technologies de l’information et de la communication, l’IA a essentiellement fait son entrée dans les secteurs de l’imprimerie, de la chimie ou encore de l’électricité.

"Pourtant, de nombreuses entreprises n’utilisent toujours pas l’IA en Belgique parce qu’elles ne disposent pas de l’expertise nécessaire, font face à des problèmes de disponibilité ou de qualité des données et se heurtent à l’incompatibilité avec les équipements, logiciels ou systèmes existants", souligne le Bureau fédéral du Plan.