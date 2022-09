En Belgique, les maisons les plus chères se situent à Ixelles et à Knokke-Heist, les moins chères à Hastière

La Région de Bruxelles-Capitale est, là aussi sans surprise, la plus chère pour tous les types de logements. Les maisons deux et trois façades y coûtaient 486.000 euros et ont augmenté de 52.000 euros en un an. Le prix médian des maisons quatre façades a augmenté pour atteindre 1.150.000 euros (+50.000 euros). Le prix médian des appartements a, lui, atteint 250.000 euros (+11.000 euros).

Entre les deux régions, on retrouve la Flandre. Les maisons deux ou trois façades y coûtaient 280.000 euros, les quatre façades 390.000 euros et les appartements ont coûté 230.000 euros.

Les deux Brabants sont les provinces les plus chères

Les deux Brabants restent les provinces les plus chères. En Brabant wallon, les maisons deux et trois façades y coûtaient 310.000 euros. Pour les maisons quatre façades, le prix médian était de 465.000 euros. Les appartements atteignaient, eux, un prix de 250.000 euros.

A l'inverse, le Hainaut était la province la moins chère pour les maisons deux et trois façades (150.000 euros) et les appartements (145.000 euros). La province de Namur était la moins chère pour les maisons quatre façades (245.000 euros).