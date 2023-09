"En Belgique, j’ai toujours été accueilli magnifiquement" : Pierre Perret retrace sa carrière avant des adieux… provisoires

Du 8 au 15 décembre, Pierre Perret se produira sur les scènes belges pour 4 concerts dans le cadre de sa tournée Mes adieux provisoires. Il était l’invité de Serge Vanhaelewyn sur Viva + pour en parler, et pour évoquer certains grands moments de sa carrière.

Il est l’un des chanteurs les plus populaires chez toutes les générations. Depuis près de 60 ans, le public chante en chœur avec lui Tonton Cristobal, Cuisse de mouche ou encore Le tord boyaux. "Pour moi, c’est le remboursement de tous les efforts que j’ai pu accomplir avec mon stylo dans le silence pendant des années", estime Pierre Perret. Pour autant, "ce n’est pas le chanteur que je suis qui aurait séduit les foules. Je pense que c’est la facture de ces chansons-là, l’écriture est un peu particulière."

Une écriture particulière dont l’inspiration lui vient notamment du café de ses parents à Castelsarrasin, le café du pont. "Ça a été une école de la vie, parce que dans un café on entend un peu tout", se souvient-il. "C’est une espèce de tour de Babel où, si on sait ouvrir les yeux et les oreilles, on s’enrichit au jour le jour. Et moi j’étais une éponge à l’époque, j’étais gamin, j’avais 8-12 ans, et ça m’a beaucoup pour la suite pour l’écriture."