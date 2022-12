En Belgique, des citoyens russes tristes et en colère

Plus de neuf mois que la guerre a éclaté en Ukraine, et sonder l’opinion des Russes de Belgique n’est pas simple. Sans compter les Belges d’origine russe, ils sont un peu plus de 11 500 à vivre actuellement dans notre pays : un exil par choix, ou pour échapper au régime communiste. Récemment, c’est pour quitter un régime qu’ils ne soutiennent pas.

Tania travaillait pour une chaîne de télévision à Moscou. Le 24 février, elle a décidé de partir le plus vite possible. Elle a été accueillie il y a un mois en Belgique par Nelly, arrivée chez nous en 1977. "Le 24 février 2022 c’était comme une aorte qui a explosé, raconte-t-elle, et c’est vraiment difficile pour beaucoup de personnes qui de rester là-bas, à part pour l’amour irrationnel pour le pays, et ses paysages tristes et enneigés."

"En fait, il y a un sentiment de déception, en tant que citoyen de ce pays, de n’avoir rien pu faire, explique-t-elle. Il est d’ailleurs intéressant de noter que des Russes actuellement achètent des livres de témoignages parlant d’Allemands ayant vécu sous le régime nazi…"

Pour elle, une autre cause de tristesse est le sentiment de culpabilité, "la difficulté de définir sa part de responsabilité dans ce qui se passe en Ukraine, de se sentir paria aussi bien en Occident que là-bas."

Tania fréquentait une paroisse "des gens bien" dit-elle mais ce n’est pas suffisant. "Lorsque je vois qu’ils soutiennent la guerre, qu’ils croient ce que leur dit la propagande, qu’ils pleurent parce qu’il y a la guerre… Ils croient sincèrement que c’est l’OTAN qui a attaqué la Russie. Nous appelons ces gens-là 'des ensorcelés'."

Pour Nelly, qui est en Belgique depuis plus de 45 ans, et qui héberge Tania, c’est un retour du côté sombre de l’Histoire : "Tout ce qu’on a fui en 1977 est revenu en pire, avec une forme de désespoir. C’est un retour en arrière et une immense tristesse, un désespoir."

"Mais personnellement, je n’ai pas ressenti de culpabilité parce que je n’ai rien en commun avec cette Russie-là, tient-elle à ajouter. Déjà nous l’avons quitté du temps du régime soviétique, c’est un peu du même ordre que ce qui advient là-bas. Ils sont acculés à des choix : soit choisir un héroïsme et un sacrifice, soit subir, se terrer, mentir, ou partir. Ceux qui n’ont pas le choix de partir, ils sont vraiment acculés à ce choix que je ne souhaite à personne."