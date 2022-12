En baskets ou pas, la ministre Dedonder et Theo Francken ne réveillonneront très probablement pas ensemble

Toujours sur son blog où il s’épanche sur l’actualité politique, Theo Francken a ciblé, en juin dernier, la ministre de la Défense et son compagnon, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois (PS).

C’est le dossier de la caserne de Tournai qui, cette fois, interpellait le député N-VA. Cette caserne était destinée à fermer, selon les plans dressés en 2016 par le ministre de la Défense de l’époque, Steven Vandeput (N-VA). Les activités de la caserne tournaisienne auraient pu être transférées à Peutie, dans le Brabant flamand, la province qui, soit dit en passant, est aussi le fief électoral de Theo Francken.

Le bourgmestre tournaisien, Paul-Olivier Delannnois, avait défendu "sa" caserne et avait obtenu du gouvernement fédéral qu’il fasse marche arrière. Tournai avait gardé la caserne qui avait récupéré, au passage, un peu plus d’activité.

En juin dernier, la commission Défense de la Chambre votait la loi-programme et le plan Star, lancé par la ministre Dedonder. Cela avait valu à Theo Francken de s’étonner, une nouvelle fois sur son blog, alors qu’une extension des activités de la caserne de Tournai était prévue. Sous le titre "De wraak van Polo en Lulu", littéralement "la revanche de Polo et Lulu", Theo Francken y a épinglé au passage le couple que forment le bourgmestre de Tournai et son ancienne échevine devenue ministre de la Défense. Il a ironisé en les qualifiant de "couple royal de Picardie", "het koningskoppel van Picardië.

A travers ces exemples et ces rappels de faits, on aura compris que Theo Francken n’est pas le plus grand ami de la ministre de la Défense et c’est probablement réciproque.