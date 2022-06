En basket 3x3, Julie Vanloo peut "montrer d’autres choses qu’en 5 contre 5"

Début de compétition idéal pour Julie Vanloo et ses équipières à la Coupe du monde de basket 3x3 avec des victoires contre la Mongolie et l’Egypte.

"Il y avait du stress et de la pression. Surtout dans le premier match. On n’était pas vraiment dedans mais on a gagné, c’était le plus important. Dans le deuxième match, on a commencé à s’amuser et ça s’est vu sur le terrain, ça a tout changé", a expliqué Vanloo, cadre des Belgian Cats en 5 contre 5 mais enthousiaste à l’idée de s’essayer à cette jeune et nouvelle discipline.

"Ce n’était pas facile de se préparer pour cette Coupe du monde. On revient d’un stage avec les Belgian Cats en 5 contre 5. Ce n’était donc pas facile de tourner la page. Mais on s’adapte petit à petit et on essaie d’aller jusqu’à notre plus haut niveau", a poursuivi Vanloo au micro de Lancelot Meulewaeter.

"Cela me plaît. Je suis vraiment une joueuse de 5 contre 5. J’aime courir, j’aime les contre-attaques, mettre de la vitesse, du rythme. Par contre, en 3 contre 3 je peux montrer des choses qu’on n’a pas l’occasion de faire en 5 contre 5. Je montre un peu une autre Julie et je pense que le public aime bien."

Ces deux rencontres plus abordables en entame de tournoi ont permis aux Cats de travailler leurs automatismes, de prendre leurs marques. Il faudra désormais se frotter à des adversaires plus huppés, à commencer par la Pologne vendredi.

"Ce ne sera pas facile. Si on joue bien, on peut le faire. Individuellement on est fortes mais collectivement on doit s’améliorer", estime Julie Vanloo.