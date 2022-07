En balade sur le RAVeL du Pays des Collines

Envie d’une balade à pied ou à vélo alliant nature, folklore et tradition ?

En route pour le RAVeL du Pays des Collines !

Ancienne ligne de chemin de fer entièrement réaménagée, le RAVeL des Collines – reliant Ellezelles à Flobecq – nous emmène au cœur d’une campagne plutôt bucolique.

Entre paysages verdoyants et petits animaux sauvages, le Pays des collines divertit et apaise… Et ce, qu’on soit seul, en famille ou entre amis.

On y croise en outre tout un tas d’établissements, où il fait bon s’arrêter en cours ou en fin de balade.