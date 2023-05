"En Backstage" le podcast qui vous embarque à la découverte des métiers de la musique

À partir du lundi 15 mai et jusqu’au 26 juin, Jam diffusera tous les lundis un nouvel épisode du podcast : "En Backstage".

Zoé Devaux, aka Zouzibabe, est une figure incontournable de la scène bruxelloise. Elle est DJ, programmatrice, et fondatrice de la plateforme féministe Rebel, plateforme ayant pour but de promouvoir une scène musicale plus diversifiée en contrant les stéréotypes et les rôles de genre.

Faisant vivre le monde de la musique par les nombreuses cordes à son arc, elle nous embarque dans cette série de podcasts " En Backstage " afin de découvrir en une quinzaine de minutes les métiers de l’ombre qui font vivre la musique. Pas si loin de la scène et des spotlight pour autant, on y découvrira tout ce réseau de personnes et métiers qui veillent au grain dans l'ombre.

Les métiers de label manager, backliner, attaché de presse, maquilleuse, ou bien réalisateur n’auront plus de secrets pour vous !