"En Backstage", découvrez qu'est-ce qu'un label avec notre podcast

Universal Music, PIAS, Wagram Music ou encore Sony Music, ces noms vous évoquent peut-être quelque chose ! Ce sont, bien évidemment, des labels de musique. Et dans ce nouvel épisode, Zouzibabe explore avec Sofia Raskin de Crammed Discs, l’impact des labels dans le développement des artistes.

Crammed Discs est un label indépendant belge, crée en 1980 par Marc Hollander. Il en est toujours aujourd'hui le directeur artistique, et a donc un rôle clé dans la sélection des artistes représentés par sa maison de disques et le dénichage de nouveau talent.



Le label sert à accompagner les artistes dans leur processus d’enregistrement, puis dans la promotion et le marketing de leurs albums. Il a une fonction primordiale dans la distribution du projet et permet de lui donner une certaine étiquette en lien avec son identité musicale.



Sofia nous rappelle ici quelles sont les différences entre des labels "major" et des labels plus jeunes et indépendants, soulignant que le côté parfois plus artisanal pousse à la créativité. Le respect, la bienveillance et la conscience du travail de chacun sont des qualités qui permettent de bonnes collaborations entre les artistes et leur label.