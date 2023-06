"En Backstage" : découvrez le métier de Tour manager avec notre podcast

Quel est exactement le rôle d’un tour manager ? Il consiste, tout simplement, à être l’intermédiaire entre le musicien et le management des organisations de concert. L'idée étant de faire un sorte que la prestation de l'artiste (concert et/ou DJ set) soit la mieux encadrée possible. Un métier peu connu mais pourtant si utile pour un artiste qui nécessite une relation intense et de confiance entre ce dernier et son tour manager ... Dans cette épisode, Zouzibabe part à la rencontre de Julien Gathy, DJ, producteur et co-fondateur du collectif Magma qui fût notamment tour manager de Charlotte de Witte.