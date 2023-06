"En Backstage" : découvrez le métier de réalisatrice avec notre podcast

De la Loi de Murphy à Balance ton Quoi, en passant par Clit Is Good, ces morceaux dont on visualise facilement les clips ont le point commun d’avoir tous été réalisés par la belge Charlotte Abramow.

Photographe et réalisatrice, elle explore les qualités de ce métier dans son entretien avec Zouzibabe !

On ne se doute souvent pas de la charge de travail d’un réalisateur de clip. Ce dernier a pour principale mission de produire un objet audiovisuel qui porte la musique et la chanson en leur apportant une dimension supplémentaire en adéquation avec l’univers de l’artiste. Charlotte considère que si la chanson raconte quelque chose, le clip doit en raconter mille fois plus.



Le job d’un.e réalisateur.trice à des allures de chef d'orchestre, il implique d’être sur tous les fronts en étroite collaboration avec les corps de métiers qui y sont liés : maquilleurs, cadreurs, régisseurs, chefs opérateurs, assistants… La cohésion du travail d’équipe y est primordiale et permet de pallier celui qui se rapproche du pire ennemi du réalisateur : le temps.



Avec des anecdotes de tournages et portée par les questions de Zoé, Charlotte nous fait part de sa passion et des challenges qui l'accompagne.